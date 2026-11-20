Tatbikatla, bir yangın durumunda ekiplerin müdahale hazırlığının ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Tatbikata 3 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeli katıldı. Çalışmada, liman hudut kapısında çıkabilecek bir yangına müdahale ve söndürme aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Yangın sonrasında izlenmesi gereken doğru hareket tarzları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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