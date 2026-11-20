Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine üstlenecekleri görevde başarı dileğinde bulunularak, takıma sağlayacakları katkının önemine vurgu yapıldı.

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