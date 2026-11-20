Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa İzgi oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi.
Giriş: 20.11.2026 - 19:13 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi.
Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine üstlenecekleri görevde başarı dileğinde bulunularak, takıma sağlayacakları katkının önemine vurgu yapıldı.
Açıklamada, kulübün geleceğine yönelik yapılanma ve planlama sürecinin, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek kongrenin ardından şekilleneceği belirtildi.
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