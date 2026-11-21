Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile 15 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki 100 gram altını çalan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından otobanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Y.Ü isimli 15 yaşındaki kız çocuğuna ulaşan telefon dolandırıcıları evde bulunan 100 gram altını çaldı. Araçla olayla yerinden ayrılan şüphelilerin İstanbul'a gittikleri tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarmaları tarafından yapılan takip sonucunda araçla birlikte 3 şüpheli yakalanırken, yapılan adli aramada 100 gram altın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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Ayrıca şahısların aracın plakasını etiket yapıştırarak gizledikleri tespit edilirken, araç trafikten men edildi ve 220 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs adli işlemleri için Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.