Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin başına bastonla vurarak sol gözünün kör olmasına neden olduğu belirlenen Müslüm Ç., Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Bandırma'da 15 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen olayda, bir vatandaş beslediği kedinin komşusu Müslüm Ç. tarafından sopayla darbedildiğini belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyette bulundu. Olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında "evcil hayvana işkence etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Müslüm Ç.'nin elindeki bastonla kedinin başına vurduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kedinin aldığı darbe sonucu sol gözünün kör olduğu belirlendi.

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19 Kasım'da yakalanarak savcılığa getirilen şüpheli, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. İfadesinde kedinin muhabbet kuşlarını yemeye çalıştığını, bu nedenle bastonla müdahale ettiğini savunan Müslüm Ç., kedinin uzaklaşmasının ardından müdahaleyi sürdürmediğini belirtti. Şüpheli, hayvana eziyet etme kastının bulunmadığını ve kedinin gözünün yaralandığını fark etmediğini ileri sürdü.

Savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli hakkında ilk aşamada tutuklama kararı verilmedi. Hâkimlik, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

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Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2026 tarihinde şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Müslüm Ç. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.