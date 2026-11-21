Vetbüs Ayvalık'ta can dostlar için mesai yaptı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi, doğal yaşam alanlarında barındırılması ve ilçelerde gezici veterinerlik hizmeti sunulmasını kapsayan Candost Projesi, Balıkesir'in 20 ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi, doğal yaşam alanlarında barındırılması ve ilçelerde gezici veterinerlik hizmeti sunulmasını kapsayan Candost Projesi, Balıkesir’in 20 ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Vetbüs, ayda bir Ayvalık’a gelerek hizmet veriyor.
Önceki gün Cumhuriyet Meydanı’nda görev yapan Veteriner Hekim Akif Kirişçi öncülüğündeki ekip, sokak kedileriyle ve sahiplerinin getirdiği patili dostlarla ilgilendi.
Bugüne kadar yüzlerce can dostun sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan mobil araçta, ilçelerde ücretsiz sağlık taraması, parazit uygulaması ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Vetbüs’ün, başta kediler olmak üzere sokak hayvanlarına umut olmayı sürdüreceği belirtildi.
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