Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul’dan gelen öğrenciler zeytin hasadına katıldı. Zeytinin yağa dönüşmesine de tanık olan öğrenciler, 4 gün süreyle ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme şansını da yakaladı.

Toplum Hizmeti Programı kapsamında Burhaniye Zeytin Kampı Projesi için ilçeye gelen 16 kişilik İstanbul Robert Koleji öğrencisi, zeytin hasadına katıldı ve zeytinin yağa dönüşmesini izledi. Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde gerçekleşen programda yer alan 16 öğrenci ve 2 öğretmen, yalnızca zeytinin üretim yolculuğunu değil, Burhaniye’nin köklü tarihini, kültürünü ve yerel değerlerini de tanıdı. Öğrencileri konuk etmekten memnun olduklarını kaydeden Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Arıcı, " Öğrencilerimiz Kent Arşivi, Kuvayı Milliye Müzesi ve Ören Antik Kenti kazı alanını ziyaret ederek ilçemizin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldular. Üretimin, emeğin, dayanışmanın ve kültürel paylaşımın bir araya geldiği bu güzel buluşmada bizlerle olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Burhaniye’nin değerlerini paylaşmak, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan biridir" diye konuştu.