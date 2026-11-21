Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak 15 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp evdeki ziynet eşyalarını ele geçiren 3 şüpheli, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler, M.Ü.’nün kızı Y.Ü.’yü (15) telefonla arayarak kendilerini asker ve polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, babasının bir terör olayına karıştığını ve aklanabilmesi için evde bulunan ziynet eşyalarının teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek kızı kandırdı. Şüpheliler, bu yöntemle evde bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

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JASAT ekipleri şüphelilerin izini sürdü

Baba M.Ü.’nün Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı kiralık araç tespit edildi. Aracın İstanbul istikametine ilerlediğinin belirlenmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kıskıvrak yakalandılar

JASAT ekiplerinin titiz takibiyle izleri sürülen Ö.D.D., Ş.B. ve E.D. isimli şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu’nda yakalandı.

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Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan adli aramada ziynet eşyaları ele geçirildi. Ayrıca aracın plakasının etiket yapıştırılarak gizlendiği belirlendi. Araç trafikten men edilirken, 220 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri için Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D.D., Ş.B. ve E.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibi M.Ü.’ye eksiksiz teslim edildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, JASAT ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sayesinde şüpheliler yakalanırken, mağdur ailenin ziynet eşyaları da kurtarıldı.