AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Genç Esnaf Kahvaltısı programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde gerçekleştirilen Genç Esnaf Kahvaltısı programında gençlerle buluştu.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa, Milletvekili Canbey’in yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez ve gençler katıldı. Genç esnaf Alperen’in işletmesinde gerçekleştirilen kahvaltı programında gençlerle aynı sofrayı paylaşan Canbey, samimi bir ortamda sohbet ederek gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi.

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Canbey: "Gençlerimizin enerjisi ve samimiyetiyle güne başladık"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Canbey, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Canbey, "İl Gençlik Kollarımız tarafından düzenlenen Genç Esnaf Kahvaltısı programında genç kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık. Gençlerimizin enerjisi, samimiyeti ve güzel muhabbetiyle güne başladık. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel vakit bizler için oldukça kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Gençlik kollarına ve genç esnafa teşekkür

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Canbey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu güzel buluşmayı düzenleyen İl Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Bilal Dönmez’e ve teşkilatımıza, bizleri işletmesinde ağırlayan Alperen kardeşimize teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum."

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Kahvaltı boyunca gençlerle sohbet eden Milletvekili Canbey, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karesi’de gerçekleştirilen Genç Esnaf Kahvaltısı programı, samimi sohbetlerin ardından sona erdi.