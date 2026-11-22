Ayvalıkgücü Belediyespor - Balıkesirspor: 1-5
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor'un mücadelesinde kazanan konuk takım Balıkesirspor oldu: 1-5. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 23'üncü dakikasında Ufuk Özcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Balıkesirspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'la beraberliği yakaladı: 1-1. Akın, bu kez 45'inci dakikada sahneye çıktı ve Balıkesirspor'u 2-1 öne geçirdi. İlk devreyi 2-1 galip tamamlayan Bal-Kes, 67'nci dakikada Emre Gemici ile golleri üçledi: 1-3. Emre Gemici bu defa 76'ncı dakikada fileleri sarstı, durum 4-1 oldu. Maçta son sözü 90+5'te yine Akın Akman söyledi. Balıkesirspor bu galibiyetin ardından 27 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Ayvalıkgücü ise 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor'un mücadelesinde kazanan konuk takım Balıkesirspor oldu: 1-5. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 23'üncü dakikasında Ufuk Özcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Balıkesirspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'la beraberliği yakaladı: 1-1. Akın, bu kez 45'inci dakikada sahneye çıktı ve Balıkesirspor'u 2-1 öne geçirdi. İlk devreyi 2-1 galip tamamlayan Bal-Kes, 67'nci dakikada Emre Gemici ile golleri üçledi: 1-3. Emre Gemici bu defa 76'ncı dakikada fileleri sarstı, durum 4-1 oldu. Maçta son sözü 90+5'te yine Akın Akman söyledi. Balıkesirspor bu galibiyetin ardından 27 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Ayvalıkgücü ise 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaştı.
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