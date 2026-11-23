Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin aynı zamanda bir ülkenin geleceğine dokunup aydınlık yarınların temelini atan kahramanlar olduğunu ifade eden Başkan Akın: "Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ sözünde de ifade ettiği gibi bir ülkenin geleceği, eğitimle ve öğretmenlerin fedakârlığıyla şekillenir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunan, onlara bilgiyle birlikte sevgiyi, vicdanı, adaleti ve özgür düşünmeyi öğreten öğretmenlerimiz; toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir" sözlerine yer verdi.

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"Öğretmen geleceği inşa eden en önemli toplumsal güçtür"

Öğretmenlerin toplumsal bir aktör olarak daima yoğun öneme sahip olduğunu belirten Başkan Akın, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bizim anlayışımızda öğretmen, geleceği inşa eden en önemli toplumsal güçtür. Öğretmenlerimizin huzurla çalışabildiği, mesleğinin itibarını ve saygınlığını hissettiği bir eğitim düzeni; güçlü ve adil bir toplumun vazgeçilmez şartıdır. Bir insan yetiştirip geleceğe umut bırakmak, her mesleğe kısmet olmayacak kadar kutsal bir görevdir. Dünyanın en tepesindeki adamı da bir öğretmen yetiştirmiştir, en aşağıdakini de. Bu nedenle öğretmenlik mesleği ayrıca bir kutsallık ve bir hususiyet taşır. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!’ diyen Hazreti Ali de bu mesleğin büyüklüğünü hakkınca ifade etmiştir. Toplumlar, eğitimle gelişir ve ilerler. İşte bu lokomotifin başında kıymetli öğretmenlerimiz oturur. Onların emeği olmadan hiçbir toplum ilerleyip gelişemez. Bu vesileyle Başöğretmen’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizleri bugünlere getiren, iyiyi ve güzeli öğreten ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan, emek veren, geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Emeğiniz, fedakârlığınız ve aydınlık yarınlara olan inancınız her türlü takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız öğretmenlerim."