Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüste çıkan yangın çevre sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü.

Azerbaycan Bulvarında seyir halindeki 03 AEL 699 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek minibüsten indi. Motor kısmını alevlerin sardığı araca ilk müdahale çevre sakinleri tarafından bahçe hortumu ile yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmasını tamamladığı minübüste yangının ardından maddi hasar oluştu.

REKLAM

Yanan minibüsün söndürülmesi ve çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım normale döndü.