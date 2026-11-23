Balıkesir'in Erdek ilçesinde, eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan ve Düzler Sahili'nde denize yaklaşık 3 metre mesafedeki alana dökülen 18 kamyon molozun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Molozlar, Doğruca Mahallesi'ndeki döküm sahasına taşınıyor.

Erdek'in Düzler mevkiinde bulunan sahil alanına, eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan inşaat atıklarının dökülmesi tepkiye neden olmuştu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın, bölgede yol yapımı ve dolgu çalışmasında kullanılmak üzere 56 kamyon moloz dökülmesi yönünde talimat verdiği, ancak alana yaklaşık 18 kamyon moloz bırakıldığı belirtilmişti.

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Moloz yığınında demir, çivi, cam, PVC, pis su gider boruları, ahşap, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, tuğla ve fayans parçalarının bulunduğu görülmüştü.

Molozlar Doğruca'daki döküm sahasına taşınıyor

Yaşanan gelişmelerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve zabıta ekipleri tarafından gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Bunun üzerine molozların kaldırılması için ilgili şirket tarafından çalışma başlatıldı.

Firmanın bölgede bir kamyonunun bulunması nedeniyle Erdek Belediyesi de çalışmalara iki kamyonla destek verdi. Ekiplerin sahadaki çalışmaları kapsamında dökülen molozlar kamyonlara yüklenerek Doğruca Mahallesi'ndeki döküm sahasına gönderiliyor.

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Sahildeki molozların kaldırılması için başlatılan çalışmanın ardından gözler, bölgenin yeniden eski haline getirilmesine çevrildi.