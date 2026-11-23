Balya meşe balı, 9. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ndeki yarışmada yaklaşık 90 balı geride bırakarak salgı balı kategorisinde birincilik elde etti. Yelgeçer’in yeni hedefi ise Paris ve Londra’da Türkiye’yi temsil etmek.

Balıkesir’in Balya ilçesinde 10 yıldır ailecek arıcılık yapan Banu Yelgeçer, 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda büyük başarı elde etti. Yaklaşık 90 balın yarıştığı salgı balı kategorisinde birincilik kazanan Yelgeçer, Balya’nın doğal zenginliklerini ve üretici emeğini uluslararası platformda temsil etti.

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Balya ilçesinde arıcılık ve bal üretimi yapan Banu Yelgeçer, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Yelgeçer’in ürettiği bal, Muğla’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda salgı balı kategorisinde birinci seçildi.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Arıcılar Birliği, Muğla İli Arıcılar Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Uluslararası Arı Birlikleri Federasyonu Apimondia'nın destekleriyle düzenlenen kongrede, ballar üç ayrı kategoride değerlendirildi. Monofloral (tek çiçekli), polifloral (çok çiçekli) ve salgı balı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada yaklaşık 90 bal arasından Balya'dan katılan üreticinin birincilik elde etmesi dikkat çekti.

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90 bal çeşidi arasından şampiyon oldular

Yarışmadaki başarılarını anlatan Banu Yelgeçer, yaklaşık 90 balın katıldığı salgı balı kategorisinde birincilik elde ettiklerini belirtti. Muğla'nın Türkiye bal üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini, ülkenin çam balı üretiminin ise yüzde 90'ını karşıladığına dikkat çeken Yelgeçer, böyle önemli bir arıcılık merkezinde düzenlenen yarışmada şampiyon olmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Yarışmada ballar, alanında uzman profesör akademisyenlerin katıldığı kör tadım testinden geçirildi. Laboratuvar analizlerinde de üstün değerlere ulaşan Balya balı, duyusal değerlendirme ve bilimsel analiz sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle birinciliğe layık görüldü. Yelgeçer, yıllardır çam ballarının öne çıktığı salgı balı kategorisinde elde ettikleri başarıyla önemli bir sonuç aldıklarını vurguladı.

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Meşe ormanının içinde doğal üretim

Yaklaşık 10 yıldır ailecek arıcılık yaptıklarını belirten Banu Yelgeçer, arılıklarının Balya ilçesine bağlı kırsal Söbücealan Mahallesi'nde, yaşlı meşe ormanının içerisinde bulunduğunu söyledi.

Bölgenin doğal yapısının bal kalitesine önemli katkı sağladığını ifade eden Yelgeçer, arılıklarının bulunduğu çevrede tarımsal faaliyet yapılmadığına dikkat çekerek, bu nedenle ürünlerinde pestisit veya kimyasal kalıntı bulunmadığını belirtti. Doğayla uyumlu üretimin önemine değinen Yelgeçer, Balya'nın sahip olduğu doğal güzellikleri ve temiz üretim potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini dile getirdi.

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Hedef Paris ve Londra'da Türkiye'yi temsil etmek

Elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu paylaşan Yelgeçer, amaçlarının yalnızca kaliteli bal üretmek olmadığını, aynı zamanda Balya'nın eşsiz doğasını, birlikte çalışma kültürünü ve kadın emeğini herkese göstermek istediklerini söyledi.

Yarışmanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu'nun kendileriyle özel olarak ilgilendiğini belirten Yelgeçer, Muğla ve Balıkesir Arıcılar Birliklerinin de kendilerini tebrik ederek özel olarak teşekkür ziyaretinde bulunduğunu aktardı.

Başarının ardından yeni hedeflerini de paylaşan Yelgeçer, Paris ve Londra'da düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini ifade etti.

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"Biz ürettikçe var oluyoruz"

Arıcılık faaliyetlerini aile dayanışması içerisinde sürdürdüklerini belirten Yelgeçer, eşiyle birlikte her aşamada birbirlerine destek olduklarını söyledi. Arılarla kendisinden daha fazla eşinin ilgilendiğini ancak üretimin ortak emekle yürütüldüğünü dile getiren Yelgeçer, aile sıcaklığının çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Üretimin Anadolu topraklarının en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yelgeçer, "İsteyince, bir işe gönülden bağlanınca hedefe doğru gidilebiliyor. Biz Balya'nın eşsiz doğasındaki güzellikleri, birlikte çalışmayı ve kadın emeğini herkese göstermek istedik. Bizim için hayat müşterek. Gerektiğinde birbirimizin yardımına koşmayı seviyoruz. Her işimizi aile duygusuyla, aile sıcaklığında yapıyoruz. Arıcılık da bizim için bundan farklı değil. Ürettikçe var oluyoruz. Çünkü bu toprakların adı üretim, soyadı emek. Biz bunun farkındayız. Binlerce yıldır üretim faaliyetlerinin yapıldığı bu cennet Anadolu'da üretmezsek toprağa en büyük ihaneti yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.