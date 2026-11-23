Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların tatil süreçlerini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmeleri için 20 ilçede düzenlenen tiyatro, müzik ve birbirinden eğlenceli aktiviteler yoğun ilgi gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmeleri amacıyla kent genelinde kapsamlı bir program hazırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 20 ilçede tiyatrodan konserlere, BALMEK atölyelerinden çocuk aktivitelerine kadar birçok etkinlik, tatilin ilk gününden itibaren çocukları bir araya getirdi.

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Akın: "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli"

Çocukların ara tatilde keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için birbirinden güzel etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Evlatlarımızın geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanmaları için onların da istedikleri etkinliklerle keyifli bir tatil geçirmelerini hedefledik. Bu etkinliklerimize olan yüksek katılım ve yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli. Onların güldüğü, öğrendiği ve güzel hatıralar biriktirdiği bir Balıkesir için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sanat, eğlence ve öğretici etkinlikler bir arada

Çocukların tatil süreçlerini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla merkez ve ilçe BALMEK atölyelerinde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. El becerilerini geliştirerek, yeteneklerini destekleyen atölyelerde eğlenen çocuklar, Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen "Oyundan Gerçeğe: Afet Farkındalık Atölyesi", "Resfebe", "Bilindik Şeyler" adlı Kahoot bilgi yarışması, "Dünya Bizimle Güzel" ve "Öğretmenime Mektup" etkinliklerine katıldılar. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde her yaş grubuna yönelik "Maske Tasarım Atölyesi’nde ise eğlenceli etkinlik çocukları bir araya getirdi. Program kapsamında Çocuk Karaokesi ve çocuklar için hazırlanan Zumba etkinliği de yoğun ilgi gördü.

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Şehir Tiyatrosu perdelerini çocuklar için açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ara tatilde çocukları ağırladı. 21 Kasım Cumartesi günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen Sırıtıklar (Kahraman Köpek Çiço) adlı çocuk oyunu minikleri tiyatroyla buluşturdu. Dostluğun, cesaretin ve birlikte yaşama kültürünün güzelliklerini ustaca ele alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu, aileleri ve çocukları ağırladı. Ara tatil süresince çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikler, miniklere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattı.