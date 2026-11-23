Vali Ustaoğlu'ndan devlet korumasındaki çocuklara forma
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, devlet koruması altındaki çocuklara Balıkesirspor formaları hediye etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, devlet koruması altındaki çocuklara Balıkesirspor formaları hediye etti.
Balıkesir Valiliği, şehrin en önemli marka değerlerinden Balıkesirspor’a yönelik başlattığı forma desteğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk örneğine imza attı. Vali İsmail Ustaoğlu tarafından devlet koruması altındaki çocuklara kırmızıbeyazlı Balıkesirspor formaları hediye edildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı destekle bir yandan kulübe maddi ve manevi katkı sağlanırken, diğer yandan çocukların yüzleri güldürülerek, şehrin takımıyla aralarındaki aidiyet bağı güçlendirildi. Kırmızıbeyazlı formalarına kavuşan çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.