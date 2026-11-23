Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede çok sayıda cadde ve kavşak sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve araçlar zarar gördü.

Edremit'te sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırınca ilçe genelinde su baskınları yaşandı. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı. Bazı iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyun iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle Edremit Cumhuriyet Meydanı, Şehit Hamdibey Meydanı, Otogar Kavşağı ve İDA Park Kavşağı gibi noktalarda su baskınları meydana geldi. Bazı kavşaklar zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. E87 kara yolunun EdremitÇanakkale istikametinde ise yoğun yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İlçenin farklı noktalarında çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kalırken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek su baskınlarının yaşandığı bölgelerden çıkarmaya çalıştı. İzmirÇanakkale kara yolu yanındaki servis yollarında park halinde bulunan çok sayıda araç da yükselen yağmur sularının içerisinde kaldı.

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Yaklaşık 2 saat süren yoğun yağışta metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çok sayıda iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili kurum ekipleri bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.