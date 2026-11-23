Balıkesir'de akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezi ve Edremit ile Havran ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki caddelerde araçlar suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda yürüyen vatandaşlar da yağıştan olumsuz etkilendi.

Altıeylül ilçesindeki bir özel hastanenin acil giriş bölümünü de su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, vidanjörle suyu çekerek tahliye etti.

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Hastanedeki malzemelerde herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

BASKİ ekipleri, kent genelinde tıkanan mazgalları açarak suların tahliye edilmesi için çalışma yürüttü.

- Edremit ilçesi de yağıştan etkilendi

Kuvvetli yağış, Edremit ilçesinde de olumsuzluklara neden oldu. Bazı kırsal mahallelerde yol seviyesinde bulunan zemin kattaki ev ve iş yerlerine su girdi. Esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri, olası taşkın riskine karşı iş makineleriyle çay yataklarında ve kenarlarında önlem aldı.

Yağış sebebiyle Cumhuriyet Meydanı, Çayiçi ve Yeni Garaj Caddesi başta olmak üzere kentin ana arterlerinde su birikintileri oluştu.

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Altınoluk Mahallesi'nin bazı sokaklarında da su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki esnaflardan Betül Öney, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ardından dükkanlarının sular altında kaldığını belirterek, "Geldiğimizde dizimize kadar su vardı. Dükkana giremedik, içerisi su doldu. İlçe merkezindeki dükkanların çoğu su altında kaldı. Rögarlar tıkalı olduğu için kendi imkanlarımızla açmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

- Havran ilçesinde asfalt zemin çöktü, park halindeki kamyonlar çukura devrildi

Yoğun yağışın görüldüğü Havran ilçesinde yola sürüklenen toprak parçaları kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Bölgede trafik ekipleri bir süre trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Öte yandan Hamambaşı Mahallesi'nden geçen Havran Çayı'nın istinat duvarının önündeki asfalt zemin de yoğun yağış nedeniyle çöktü.

Park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet oluşan çukura devrildi.

Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla araçları bulunduğu yerden çıkartmak çalışma başlattı.