Balıkesir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bir alışveriş merkezlerinin otoparkı ile özel bir hastanenin acil servis girişini su bastı.

Balıkesir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bir alışveriş merkezinin otoparkını su basarken, özel bir hastanenin acil servis girişi de su ile doldu. Kentteki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İlerlemekte güçlük çeken sürücülerin bazıları araçlarının arızalanması nedeniyle yolda kaldı. Bazı esnaflar ise suların dükkanlarına girmemesi için önlem aldı.

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Yaşanan olumsuzlukların ardından Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.