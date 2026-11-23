Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kente metrekare bazında 100 kilogram yağış düştüğünü belirterek, 475 personel ve 157 araçla sahada olduklarını söyledi.

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, birçok ilçede etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlara müdahale ediyor. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları yerinde yöneten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizde sahadaydık, burada toplantı yaptık. 100 kilogramı bulan ani yağışlar meydana geldi. Birçok ilçemizde hızlı yağışlar olunca itfaiyemiz ve ekiplerimizle müdahale ettik. Havran'da 15 kişi bir minibüste mahsur kaldı. Kimseye bir şey olmadan kurtarıldı. Havran'da istinat duvarının çökmesi ile 2 araç de içine düştü. 475 personel ve 157 araçla sahadayız ve ilçeleri dolaşıyoruz. Yeni aldığımız araçların etkilerini de gördük. Körfez ve sahil bandındaki dükkanların olduğu yerde yağan bu yağmuru atlatabildik çok şükür. Şu ana kadar 560 civarında ihbar aldık ve hepsine ulaştık. Şu ana kadar büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya değiliz, atlattık gibi gözüküyor" dedi.