Balıkesir'de Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesine Darülaceze Vakfı tarafından yaptırılan bocce sahası törenle açıldı.

Açılışta konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, yaşlıların sağlıklı, huzurlu ve sosyal bir yaşam sürmelerinin önemine dikkati çekerek spor ve sosyal faaliyetlerin aktif yaşlanmaya katkı sağladığını belirtti.

Bocce sahasının huzurevi sakinlerinin günlük yaşamına hareket ve neşe katmasını temenni eden Ustaoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Darülaceze Vakfı adına Murat Celep de konuşma yaptı.

Huzurevi sakinlerinden Ali Adışen ise bocce sporu ve oyunun kuralları hakkında bilgi verdi.

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Konuşmaların ardından Balıkesir Huzurevi sakinlerinden Altın Küre Bocce Takımı ile Karesi Huzurevi sakinlerinden Demir Bilek Bocce Takımı arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Vali Ustaoğlu'nun da deneme atışı yaptığı müsabakanın ardından takımlara madalyaları verildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Aydın Memlük, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.