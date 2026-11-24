Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E87 kara yolunun Ayvalık sapağında meydana gelen kazada Ayvalık istikametine dönmek isteyen otomobil sürücüsü, 35 PK 676 plakalı bir yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada; otomobilde bulunan Mekiye V. isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Vedat V. ile hafif yaralanan Asmin C. isimli kız çocuğu olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi.

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Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar daha sonra Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.