Balıkesir Üniversitesi TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

BAÜN TEKNOFEST Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve beraberindeki TEKNOFEST Topluluğu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın da yer aldığı ziyarette, TEKNOFEST Topluluğu tarafından Rektör Oğurlu’ya çiçek takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, nazik ziyaretleri ve çiçekleri dolayısıyla Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve beraberindeki ekibe teşekkür etti.

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Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.