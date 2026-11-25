Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan ve beraberindeki sektör temsilcileri, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere ve Kapı Fuarı’na katılarak sektördeki yenilikleri yerinde inceledi.

Edremit Ticaret Odası tarafından organize edilen program kapsamında, pencere ve alüminyum sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleri Avrasya Pencere ve Kapı Fuarı’na katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan, Meclis Üyesi Hasan Çapkın ile birlikte sektör temsilcileri fuar alanında incelemelerde bulundu.

Programda Ecem PVC sahibi Bekir Uyanık, Kaya Alüminyum sahibi Kaya Dönektaş, Özgüller Alüminyum sahibi Atila Yılmaz ile Öztürk Pen sahipleri Murat Öztürk ve Ali Öztürk de yer aldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda katılımcılar, sektörün son teknolojilerini, yeni ürünlerini ve üretim sistemlerini inceleme fırsatı bulundu Edremit Ticaret Odası yetkilileri, fuar ziyaretinin üyelerin sektörel gelişmeleri yakından takip etmesi, yeni iş bağlantıları kurması ve mesleki bilgi alışverişinde bulunması açısından önemli katkı sağladığını belirtti.