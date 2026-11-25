3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenip şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Balıkesirspor'da seçimli olağanüstü tüzük değişikliği kongresi yapılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Balıkesirsporumuzun idari ve mali yapısını güçlendirmek, yönetim kurulumuzun görev ve sorumluluklarını daha etkin biçimde yerine getirebilmesini sağlamak ve sportif faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla kulüp tüzüğümüzün ilgili maddesinin güncellenmesini üyelerimizin değerlendirmesine ve onayına sunuyoruz. Bu doğrultuda, Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulunun kararıyla Seçimli Olağanüstü Tüzük Değişikliği Kongremiz, 10 Aralık 2026 Perşembe günü saat 19.00’da Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongremiz, 17 Aralık 2026 Perşembe günü saat 19.00’da aynı salonda yapılacaktır" denildi.