Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit’in il olma süreci kapsamında oluşturulan komisyon üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda il olma yolunda izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit’in il olma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında komisyon üyeleri ve oda başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Edremit’in il olma sürecinde atılması gereken adımlar, izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar ele alınırken, sürecin tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

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Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Ertaş, Edremit’in nüfusu, ekonomik ve ticari potansiyeli, turizm gücü ve stratejik konumuyla il olma konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti. Ertaş, "Kentimizin tüm dinamiklerinin katkı ve desteğiyle bu süreci iş birliği ve dayanışma içerisinde yürütüyoruz. Edremit’imizin il olması yönündeki hedefimizi kararlılıkla takip ediyoruz" dedi.

Toplantıda, ilgili kurumlar nezdinde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Edremit’in il olma talebinin daha güçlü şekilde ortaya konulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Ertaş, sürece görüş ve önerileriyle katkı sunan komisyon üyeleri ile oda başkanlarına teşekkür ederek, Edremit’in geleceği için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.