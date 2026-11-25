M. Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 11. Altın Karınca Ödül Töreni’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iki başarılı projesi ödüle layık görüldü. M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Her başarılı proje, başka bir belediyemiz için yeni bir başlangıçtır" dedi.

Belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerinin ödüllendirildiği 11. Altın Karınca Ödülleri, İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın Karınca Ödülleri 2026 kapsamında Afet ve Risk Yönetimi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kurumsal Gelişim ve Yönetişim, KültürSanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ile Yerel Kalkınma olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler kategorisinde "Candost Engelsiz Patiler ve Doğal Yaşam Projesi" ile Yerel Kalkınma kategorisinde ise "Yerelden Geleceğe: Balıkesir Coğrafi İşaretli Ürünler Dijital Atlası" projeleri ile ödüle layık görüldü. Jüri değerlendirmesi sonucunda 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödül kazandı.

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Ödül töreninde konuşan M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altın Karınca isminin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Karıncaların en önemli özelliği, birlikte çalışmaları ve dayanışma içinde büyük işler başarmalarıdır. Bizim belediyelerimiz de tam olarak bunu yapıyor. Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyor, zorlukların üstesinden birlikte gelerek projelerini tamamlıyor. Çünkü biliyoruz ki şehirleri yaşanır kılan yalnızca büyük yatırımlar değil, o şehir için harcanan emek, kurulan dayanışma ve insan hayatına dokunan çözümlerdir. Bu yıl Altın Karınca Ödülleri kapsamında 10 farklı kategoride, 50 belediyemizin 66 projesi ödüle layık görüldü. Afet ve risk yönetiminden iklim değişikliğiyle mücadeleye, sosyal hizmetlerden kültürsanata, ulaşımdan dijitalleşmeye kadar çok farklı alanlarda geliştirilen bu projelerin her biri, belediyelerimizin çözüm üretme gücünü gösteriyor. Ancak şunun altını özellikle çizmek isterim ki Altın Karınca'da esas olan yalnızca ödül kazanmak değil, ortaya konulan emeğin ve deneyimin paylaşılmasıdır" diye konuştu.

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"Asıl ödül, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak"

Ödül alan projeler kadar, başvuru yapan ve kentleri için değer üreten bütün belediyelerin çalışmalarının son derece kıymetli olduğunu söyleyen Akın, "Bizler için en büyük ödül, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmek. Hepimiz biliyoruz ki şehirlerimiz bugün çok önemli sorunlarla karşı karşıya. İklim değişikliği, afet riskleri, artan nüfus, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, doğal kaynaklarımız üzerindeki baskılar, hepimizin ortak gündeminde. Üstelik bu sorunların hiçbiri bir belediyenin sınırları içinde başlayıp bitmiyor. Bir şehirde yaşanan çevre sorunu komşu şehirleri de etkiliyor. Bir bölgede yaşanan afet, hepimizin hayatına dokunuyor. İşte bu nedenle yerel yönetimler arasında dayanışma ve iş birliği her zamankinden daha önemli" dedi.

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"Ödül alan projeler, geleceğin kentlerini bugünden şekillendiren somut adımlardır"

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in bu sorumluluğu bir kez daha hatırlattığını dile getiren Akın, "Dünyanın dört bir yanından ülkeler iklim değişikliğiyle mücadeleyi, uyum politikalarını ve iklim finansmanını ele almak üzere bir araya geldi. Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var: Küresel ölçekte alınan kararların başarıya ulaşması, bu kararların şehirlerimizde somut uygulamalara dönüşmesine bağlı. Dirençli kentler oluşturmak artık bir tercih değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Üstelik dirençli şehirler yalnızca afetlere hazırlıklı şehirler değil, aynı zamanda hiçbir vatandaşını geride bırakmayan, herkesin ihtiyacını gözeten, zor zamanlarda dayanışmayı büyütebilen şehirlerdir. Bugün Altın Karınca ile ödüllendirdiğimiz projelerin önemli bir değeri de burada yatıyor. Bu projeler, geleceğin kentlerini bugünden şekillendiren somut adımlardır" şeklinde konuştu.

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"Her başarılı proje, başka bir belediyemiz için yeni bir başlangıç olabilir"

Marmara Bölgesi gibi yoğun nüfusa, güçlü ekonomiye ve üretim kapasitesine sahip, şehirleri birbirine böylesi bağlı bir bölgede ortak sorunlar ve çözümler geliştirmek gerektiğine dikkat çeken Akın, "M. Belediyeler Birliği olarak 51 yıldır bu anlayışla hareket etmeye gayret ediyoruz. 1975 yılında Marmara Denizi’ndeki kirlilik sorununa ortak çözümler üretmek amacıyla kurulan Birliğimiz, bugün de belediyelerimiz arasında iş birliğini, dayanışmayı ve deneyim paylaşımını desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. M. Belediyeler Birliği çatısı altında farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyor, ortak akılla ve dayanışmayla daha güçlü şehirler oluşturabileceğimize inanıyoruz. Altın Karınca Ödülleri de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Burada paylaşılan her başarılı proje, başka bir belediyemiz için yeni bir başlangıç olabilir. Küçük bir ilçede geliştirilen bir çözüm, büyük bir şehirde de uygulanabilir. Bir belediyemizin deneyimi, başka bir belediyemizin yolunu açabilir. İşte biz bu bilgi ve deneyimi çoğaltmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Ödül alan bütün belediyelerimizi ve proje ekiplerimizi kutluyorum"

Ödül alan tüm ekiplerle ayrı ayrı gurur duyduğunu ifade eden Akın, "Her başarılı projenin arkasında uzun bir hazırlık süreci, büyük bir emek, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmak için gösterilen kararlılık olduğunu biliyoruz. Bu nedenle belediyelerimizin projelerine katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Altın Karınca Ödülleri’nin değerlendirme sürecini titizlikle yürüten değerli jüri üyelerimize, organizasyonda emeği geçen M. Belediyeler Birliği çalışanlarımıza ve bu güzel buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ödül alan bütün belediyelerimizi ve proje ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Başvuru yapan bütün belediyelerimizi de kentlerimiz için gösterdikleri çabaları için tebrik ediyorum. Altın Karınca Ödülleri’nin yeni başarılara, yeni iş birliklerine ve kentlerimiz için yapılacak çalışmalara ilham vermesini diliyorum" dedi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iki ödül birden

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iki projesi ödül aldı. Sosyal Hizmetler kategorisinde "Candost Engelsiz Patiler ve Doğal Yaşam Projesi" ile Yerel Kalkınma kategorisinde "Yerelden Geleceğe: Balıkesir Coğrafi İşaretli Ürünler Dijital Atlası" ödüle layık görüldü.