Balıkesir'de metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Giriş: 26.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'ndeki tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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