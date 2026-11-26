Ayvalık'ın Mutlu Mahallesi Muhtarı ve zeytin üreticisi Erdinç Tügen, taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretiminin binlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirterek, doğal yöntemlerle elde edilen zeytinyağının korunması ve tüketicilerin sahte ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü zeytinyağlarının üretildiği Mutlu Mahallesi'nde zeytin hasadı devam ederken, Mutlu Mahallesi Muhtarı ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, taş baskı yöntemiyle üretilen zeytinyağının özelliklerini anlattı. Zeytinin toplandıktan sonra taş değirmenlerde ezilerek hamur haline getirildiğini belirten Tügen, daha sonra geleneksel yöntemlerle sıkıştırılarak yağın elde edildiğini söyledi.

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"Bin yıl önce de aynı yöntem kullanılıyordu"

Taş baskı sisteminin geçmişinin çok eski dönemlere dayandığını ifade eden Tügen, "Bin yıl önce de insanlar zeytinleri taş altında ezerek yağını çıkarıyordu. Daha sonra hayvan gücüyle çalışan sistemler kullanıldı. Günümüzde ise aynı sistem elektrik motorlarıyla çalışıyor. Ancak temel prensip değişmedi. Bin yıl önce nasıl taşla ezilip yağı çıkarılıyorsa bugün de aynı yöntem uygulanıyor" dedi.

"Zeytinin yağını değil, meyve suyunu alıyoruz"

Taş baskı yöntemiyle elde edilen ürünün doğallığına dikkat çeken Tügen, üretim sürecini taze sıkılmış portakal suyuna benzetti. Tügen, "Portakalı sıkıp nasıl doğal meyve suyunu elde ediyorsanız, biz de zeytini ezerek doğal şekilde meyve suyunu, yani zeytinyağını elde ediyoruz. Bu nedenle taş baskı yöntemiyle üretilen yağlar doğallığıyla öne çıkıyor" diye konuştu.

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"Tüketiciler güvenilir üreticileri tercih etmeli"

Ailesinin nesillerdir zeytin üretimiyle uğraştığını belirten Tügen, tüketicilerin tağşişli ve karışım yağlardan uzak durması gerektiğini söyledi. Dededen toruna uzanan yüzlerce yıllık zeytincilik geleneğini sürdürdüklerini ifade eden Tügen, vatandaşların doğrudan üreticiden ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalarının hem sağlık hem de üreticinin emeğinin korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.