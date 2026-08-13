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        İvrindi'de saman balyaları yandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde arazideki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:40 Güncelleme:
        İvrindi'de saman balyaları yandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde arazideki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kömürcü Mahallesi'nde açık alanda bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 bin saman balyası küle döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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