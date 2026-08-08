Kazdağları'nda "Aile Kampı" düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce "Aile Kampı" organize edildi.



Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen aileler, 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kamp alanında bir araya geldi.



Çadırlarını kuran aileler, geceyi burada geçirirken gün boyunca düzenlenen doğa yürüyüşleri ve atölye çalışmalarına katıldı.



Kamp kapsamında halat çekme, çuval yarışı ve oryantiring yarışmaları düzenlendi, kuş gözlemi gibi etkinliklerle katılımcıların doğayı yakından tanımaları sağlandı.



Etkinliğin açılışında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Ertaş, kamp kapsamında kurulan dostlukların gelecekte daha büyük adımlara vesile olacağına, ailelerin doğayla geçirdiği bu anlamlı zamanın güzel yarınların başlangıcı olacağına inandığını belirtti.



Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de misafirleri Kazdağları'nda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bölgenin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.



Çanakkale'den kampa katılan Tolga Tuncay, kamptan sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla haberdar olduğunu söyledi.



Tuncay, "Bakanlığımızın ve Milli Parkların yapmış olduğu bu faaliyet hem aile bağlarını güçlendirmek hem de yeni çevre edinmek açısından son derece güzel. Organizasyon oldukça başarılı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Edremitli katılımcı Anıl Tuncer de "Çadırlarımızı kurduk, doğa yürüyüşleri ve oryantiring gibi etkinliklerle çok eğlenceli zaman geçiriyoruz." ifadesini kullandı.



Kampta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklardan Ruşen Ali Parlakyıldız, Ada Yıldız, Defne Tuncer ve Nil Gürbüz de kamp alanını çok beğendiklerini, arkadaşlarıyla oyun oynayıp yemyeşil doğanın tadını çıkardıklarını belirtti.

