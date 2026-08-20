TÜRSAB ve tur operatörleri Havran'a günübirlik tur düzenledi
Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı'nın ardından hazırlanan günübirlik tur programı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve tur operatörlerinin organizasyonuyla ilk misafirlerini ağırladı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı'nın ardından hazırlanan günübirlik tur programı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve tur operatörlerinin organizasyonuyla ilk misafirlerini ağırladı.
İlçeye gelen ziyaretçiler, Havran'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu.
Tur kapsamında ziyaretçiler, ilçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Havran Siyah İnciri'nin hasadına da katıldı. Misafirler, incirin dalından toplanarak sofralara ulaşan yolculuğuna ilişkin bilgi aldı.
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