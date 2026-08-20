TÜRSAB ve tur operatörleri Havran'a günübirlik tur düzenledi

İlçeye gelen ziyaretçiler, Havran'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu.

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