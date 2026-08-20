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        TÜRSAB ve tur operatörleri Havran'a günübirlik tur düzenledi

        Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı'nın ardından hazırlanan günübirlik tur programı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve tur operatörlerinin organizasyonuyla ilk misafirlerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        TÜRSAB ve tur operatörleri Havran'a günübirlik tur düzenledi

        Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı'nın ardından hazırlanan günübirlik tur programı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve tur operatörlerinin organizasyonuyla ilk misafirlerini ağırladı.

        İlçeye gelen ziyaretçiler, Havran'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu.

        Tur kapsamında ziyaretçiler, ilçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Havran Siyah İnciri'nin hasadına da katıldı. Misafirler, incirin dalından toplanarak sofralara ulaşan yolculuğuna ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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