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        15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı.

        Bartın Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, ilk olarak şehidin Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki evinin önünde Kur'an tilaveti yapıldı, dualar edildi.

        Daha sonra Vali Nurtaç Arslan ile diğer yetkililer, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Arslan ile diğer yetkililer, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet, kız kardeşi Hacer ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

        Vali Arslan, gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını söyleyerek gazilere de sağlık dileğinde bulundu.

        FETÖ'nün hain darbe girişimine milletin iradesiyle müdahale edildiğini ve millet iradesinin kazandığını belirten Arslan, "Bu yıl da 'İrade bizim, zafer bizim' mottosuyla anma programını gerçekleştiriyoruz. Bizim buradan çıkaracağımız dersler var, sonraki nesillere aktarmamız gereken gerçekler var. Bu süreçte bizler de elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Milletin üzerinde bir irade olmadığını bugün bir kez daha tekrar ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizi ilelebet muhafaza etsin inşallah." diye konuştu.

        Programa, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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