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        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçunu işledikleri belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

        Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyon 337 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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