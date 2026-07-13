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        Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

        Ovatekkeönü köyü sahilinde ölü yunusun kıyıya vurduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibinin yaptığı incelemede yunusun kuyruk bölümünde ve karın kısmının altında kesi izleri saptandı.

        Gemi pervanesinin çarpması sonucu öldüğü değerlendirilen yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere bulunduğu yerden alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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