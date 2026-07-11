Bartın'da "Galla Pazarı" yaklaşık 200 yıldır kuruluyor
Bartın'da "Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri"ne alınan "Galla Pazarı", yaklaşık 200 yıldır kurulmaya devam ediyor.
Bartın'da "Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri"ne alınan "Galla Pazarı", yaklaşık 200 yıldır kurulmaya devam ediyor.
Kent merkezi ve çevre köylerden gelen üreticilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri satışa sunduğu pazar, yaz mevsiminin gelişiyle hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.
Haftanın belirli günlerinde kurulan "Galla Pazarı"nda bamya, taze patates, köy biberi, patlıcan, salatalık, domates, taze fasulye ve kabak gibi mevsim ürünleri vatandaşlardan ilgi görüyor.
Uzun yıllardır Bartın ekonomisi ve sosyal yaşamının önemli parçası olan "Galla Pazarı", yalnızca alışveriş yapılan alan olmanın ötesinde, üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırdığı, yöresel ürünlerin ve yerel üretimin yaşatıldığı önemli buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.
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