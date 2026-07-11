Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da "Galla Pazarı" yaklaşık 200 yıldır kuruluyor

        Bartın'da "Galla Pazarı" yaklaşık 200 yıldır kuruluyor

        Bartın'da "Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri"ne alınan "Galla Pazarı", yaklaşık 200 yıldır kurulmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Bartın'da "Galla Pazarı" yaklaşık 200 yıldır kuruluyor

        Bartın'da "Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri"ne alınan "Galla Pazarı", yaklaşık 200 yıldır kurulmaya devam ediyor.

        Kent merkezi ve çevre köylerden gelen üreticilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri satışa sunduğu pazar, yaz mevsiminin gelişiyle hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.

        Haftanın belirli günlerinde kurulan "Galla Pazarı"nda bamya, taze patates, köy biberi, patlıcan, salatalık, domates, taze fasulye ve kabak gibi mevsim ürünleri vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Uzun yıllardır Bartın ekonomisi ve sosyal yaşamının önemli parçası olan "Galla Pazarı", yalnızca alışveriş yapılan alan olmanın ötesinde, üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırdığı, yöresel ürünlerin ve yerel üretimin yaşatıldığı önemli buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Bartın'da kestane balı hasadına başlandı
        Bartın'da kestane balı hasadına başlandı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        BARÜ'nün hemşirelik eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanacağı proj...
        BARÜ'nün hemşirelik eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanacağı proj...
        BARÜ Bilim Kafe etkinliğinde gençlere geleceğin meslekleri anlatıldı
        BARÜ Bilim Kafe etkinliğinde gençlere geleceğin meslekleri anlatıldı
        Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı
        Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı
        Bartın'da köylerde sağlık taraması yapıldı
        Bartın'da köylerde sağlık taraması yapıldı