Bartın'da köylerde sağlık taraması yapıldı

Bartın'da mobil sağlık ekipleri, köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi.



Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekipler, Uğurlar, Akpınar, Dallıca, Topluca, Tabanözü, Yanaz, Terhaliller ve Büyükkıran köylerinde vatandaşları kanser taraması hakkında bilgilendirdi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetlerini anlattı.



Mevsimsel risk oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere sıcak havalarda alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.



Faaliyette sigaranın zararları, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, kronik hastalıklarda ilaç kullanımı konularına değinildi.



Mobil ekiplerce vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak genel sağlık değerlendirmeleri gerçekleştirildi.



Elde edilen bulgular doğrultusunda risk tespit edilen bireyler, hastanelerin ilgili poliklinikleri ile sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildi.

