Bartın'da SUP ile denizde sürüklenen anne ve kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

Bartın'da SUP (kürek sörfü tahtası) ile denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen anne ile kızının yardımına cankurtaran ekipleri yetişti.



Güzelcehisar sahilinde SUP ile denize açılan anne ile 8 yaşındaki kızı, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.



Annenin bağırarak yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı cankurtaran ekipleri, jetskiyle kısa sürede ulaştıkları anne ve kızı, güvenli şekilde sahil şeridine çıkardı.



Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

