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        Bartın'da denizde kanoyla sürüklenen iki çocuk cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

        Bartın'da kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen iki çocuğun yardımına cankurtaran ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Bartın'da denizde kanoyla sürüklenen iki çocuk cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

        Bartın'da kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen iki çocuğun yardımına cankurtaran ekipleri yetişti.

        Güzelcehisar sahilinde kanoyla denize açılan 15 yaşlarındaki iki çocuk, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.

        Çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı cankurtaran ekipleri, kısa sürede ulaştıkları çocukları güvenli şekilde sahil şeridine çıkardı.

        Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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