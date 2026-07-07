Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında mağdur çocuğun annesinin de bulunduğu 33'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına başlandı.



Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada, aralarında annenin de olduğu 24 tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Yaşı 18'den küçük 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.



Adliye önünde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu görülürken, duruşma salonuna sadece sanıklar ve avukatlar alındı.



Yaklaşık 15 saat süren duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.



Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta düzenlenen iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

