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        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

        Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında mağdur çocuğun annesinin de bulunduğu 33'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 01:20 Güncelleme:
        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

        Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında mağdur çocuğun annesinin de bulunduğu 33'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada, aralarında annenin de olduğu 24 tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Yaşı 18'den küçük 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

        Adliye önünde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu görülürken, duruşma salonuna sadece sanıklar ve avukatlar alındı.

        Yaklaşık 15 saat süren duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

        Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta düzenlenen iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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