Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'dan kısa kısa

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kent Kafe, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kent Kafe, törenle hizmete açıldı.

        Kentte uzun yıllar Öğretmenevi olarak kullanılan, sonrasında ise işlevini yitirerek atıl durumda kalan Kırtepe Mahallesi'ndeki bina, yıkılarak yerine inşa edilen yeni yapısıyla Kent Kafe olarak hizmete sunuldu.

        Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların eski Öğretmenevi binasının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talepleri üzerine projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.


        Bartın'a yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Kent Kafe'yi yalnızca bir kafe olarak değil, insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği, dinlendiği, kitap okuduğu ve sosyalleştiği bir yaşam alanı olarak tasarladık. Gençlerimiz için yeni bir buluşma noktası, emeklilerimiz için huzurlu bir ortam oluşturduk. Yıllardır atıl durumda bulunan bir yapıyı yeniden Bartın'a mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla yeni bir sosyal yaşam alanı olarak kazandırdık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kent Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.

        - Bartın'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 45 bin samuray arısı salındı

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, tarımsal üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kahverengi Kokarcanın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi” kapsamında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteği ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle üretilen samuray arıları, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince il genelindeki uygun alanlarda doğaya bırakıldı.

        Üçüncü etap çalışmaları kapsamında 45 bin samuray arısının salımı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, gazetecilere, kahverengi kokarcaya karşı mücadelenin biyoteknik, kültürel ve kimyasal yöntemlerle entegre sürdürüldüğünü söyledi.

        Biyolojik mücadelenin ekosistemin korunmasına katkı sağlayan en önemli uygulamalardan biri olduğunu ifade belirten Türkmen, Bartın'da tarımsal üretimin korunması ve zararlının yayılımının kontrol altına alınması amacıyla samuray arısı salımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        BARÜ'nün hemşirelik eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanacağı proj...
        BARÜ'nün hemşirelik eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanacağı proj...
        BARÜ Bilim Kafe etkinliğinde gençlere geleceğin meslekleri anlatıldı
        BARÜ Bilim Kafe etkinliğinde gençlere geleceğin meslekleri anlatıldı
        Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı
        Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı
        Bartın'da köylerde sağlık taraması yapıldı
        Bartın'da köylerde sağlık taraması yapıldı
        Bartın'da SUP ile denizde sürüklenen anne ve kızı cankurtaranlar tarafından...
        Bartın'da SUP ile denizde sürüklenen anne ve kızı cankurtaranlar tarafından...
        Bartın'da Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı
        Bartın'da Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı