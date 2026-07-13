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        İnkumu Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Bartın'ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı İnkumu Plajı, hafta sonunda çok sayıda tatilci ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:27 Güncelleme:
        İnkumu Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Bartın'ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı İnkumu Plajı, hafta sonunda çok sayıda tatilci ağırladı.


        Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, çevre illerden plaja geldi. Yoğunluk nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.


        Sahili dolduran tatilcilerden bazıları Karadeniz'in serin sularında yüzerek serinlerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.


        İnkumu Plajı, doğal yapısı, ulaşım kolaylığı ve mavi bayraklı olması dolayısıyla yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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