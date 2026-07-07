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        Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'daki toplantıda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.

        Sunumların ardından 2026-2030 Bartın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Arslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

        Arslan, bu alanda en üst düzeyde başarının, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi ile toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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