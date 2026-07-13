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        Bartın İl Genel Meclisinin temmuz ayı toplantıları tamamlandı

        Bartın İl Genel Meclisinin temmuz ayı toplantıları son birleşimle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Bartın İl Genel Meclisinin temmuz ayı toplantıları tamamlandı

        Bartın İl Genel Meclisinin temmuz ayı toplantıları son birleşimle tamamlandı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantının üçüncü birleşiminde, Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünün imar planının onaylanmasına ilişkin dosya İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edildi.

        Toplantıda 2026 mali yılı ek gelir ve gider bütçesine 28 milyon 236 bin liralık ek ödenek kaydedildi.

        İçişleri Bakanlığının mahalli idareler çalışma takvimi doğrultusunda ağustos ayını tatil olarak belirleyen İl Genel Meclisinin, eylül ayında yeni dönem çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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