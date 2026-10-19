Amasra 9 ayda 1 milyon 300 bini aşkın turist ağırladı

Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle dört mevsim turizm hareketliliği yaşanan Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 9 ayında 1 milyon 300 bini aşkın turisti misafir etti.

"Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle turist çekiyor.

Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle de öne çıkıyor.

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Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine, Karadeniz'in vitrini olarak gördükleri ilçenin sadece deniz, kum, güneşiyle değil, tarihi değerleri ve gastronomisiyle de önemli sayıda ziyaretçi ağırladığını vurguladı.

Saylam, başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını belirterek, "Yaz sezonunun sona erdiği bu mevsimlerde de günlük 50-60 otobüse varan kültür turları oluyor. Amasra en çok tercih edilen turizm kentlerinden biri. Yılın 9 ayı turizm açısından verimli geçti." dedi.

6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine kadar çıktığına işaret eden Saylam, "Amasra, bu yaz sezonunda ciddi ziyaretçi sayısıyla beğenilen, tercih edilen bir kent kimliğini ortaya koydu. İlçeye yılın 9 ayında 1 milyon 300 bini aşkın turist geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yine devletimizin desteğiyle 'Amastris' kazıları ve bulunan 'Su Perisi' heykeli gibi tarihi eserler de turizmimize ivme kazandırdı." diye konuştu.

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Saylam, bereketli bir balık sezonunun başlamasıyla özellikle Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından misafirlerin Amasra'ya salata ve balık yemeye geldiğini sözlerine ekledi.

Otel işletmeciliği yapan Can Sayın da Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun oldukça hareketli geçtiğini, ilçenin Kurban Bayramı'nda ve temmuz-ağustos aylarında en yoğun zamanlarını yaşadığını anlattı.

İlçede otel, apart ve ev pansiyonculuğuyla yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli konaklama imkanı sunulduğunu aktaran Sayın, "Memnun kaldığımız bir sezon oldu. İçinde bulunduğumuz sonbahar mevsiminde de özellikle hafta sonları ziyaretçilerimiz yoğunluk oluşturuyor. Önceki senelere göre Akdeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelerdeki uzak kentlerden de ilçemize misafir geldiğini görüyoruz. Burada sosyal medyanın etkisinin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.