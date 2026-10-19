Bartın'da Muhtarlar Günü kutlandı

Törene, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Dönmez, görevlerini fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüren muhtarların gününü kutladı, görevleri başında hayatını kaybeden muhtarları rahmet ve minnetle andı.

Muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Dönmez, "Muhtarlık, vatandaşların talep, beklenti ve sorunlarını doğrudan iletebildiği önemli bir makam. Muhtarlar yalnızca seçilmiş yerel temsilciler değildir. Sizler aynı zamanda mahallenizin hafızası, köyünüzün sesi ve vatandaşımızın en yakın muhatabısınız." dedi.

Törende konuşan Dönmez, muhtarlık kurumunun köklü bir yerel yönetim geleneği olduğunu söyledi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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