Amasra'da kuvvetli rüzgar, yükseklerinde kar

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 2 metreye ulaştı. Bartın-Kastamonu kara yolunda ise kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Amasra'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü ilçede, kuzeybatı yönünden esen rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı. Amasra Küçük Liman ve Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 2 metreyi buldu. İlçede 8 saatte metrekareye 20 kilogram yağış düştü. İlçeye gelen turistler, Küçük Liman mevkisinde dalgaları fotoğrafladı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

REKLAM

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamayarak limana demirledi. Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezerek vatandaşları uyardı. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü çevresinde de kuvvetli rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi ekipleri, anonslarla vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

BARTIN-KASTAMONU YOLUNDA KAR ETKİLİ OLDU

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı etkili oldu. 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yolu kullanan bazı sürücüler ise mevsimin ilk kar yağışında hatıra fotoğrafı çektirdi.