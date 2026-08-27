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        Bartın, uluslararası plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Bartın etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bartın, uluslararası plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Bartın etabı başladı.

        Bartın Belediyesi ev sahipliğinde İnkumu sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 16'si erkek, 9'u kadın olmak üzere 25 takım katılıyor.

        Üç gün sürecek ve 5 ülkeden takımların yer aldığı turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan ekiplere 500 bin lira para ödülü verilecek.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, gazetecilere, bu yıl Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nda Bartın etabının düzenlendiğini söyledi.

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        Beş ülkeden takımların katıldığı organizasyonda Türkiye ve dünya serisi puanı verildiğini belirten Değirmenci, "Olimpiyatlara dahi puan veren bu önemli organizasyon Bartın Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra Rusya, İran, Bosna Hersek, Ukrayna gibi ülkelerden gelen sporcular var. Turnuva bugün başladı ve cumartesi günü yarı final ve final maçları yapılacak. Burada ilk 8'e giren takımlara 500 bin lira dağıtılacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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