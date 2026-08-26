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        Bartın'da otomobil ile çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı

        Bartın'da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i komiser 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Bartın'da otomobil ile çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı

        Bartın'da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i komiser 2 polis yaralandı.

        Aladağ Caddesi'nden Gölbucağı Mahallesi istikametine giden polis memuru A.D yönetimindeki 74 BT 248 plakalı sivil koruma polis aracı, Stadyum Sokak'tan ana yola çıkmak isteyen İ.A. idaresindeki 34 HDF 274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, polis aracında bulunan şoför A.D. ve yanında bulunan komiser M.Y. yaralandı.

        Polisler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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        Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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