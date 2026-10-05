Bartın'da 1 kişi kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

Bakraçboz köyünde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş (61), cep telefonuyla ailesini arayarak rahatsızlandığını söyledi. Bir süre sonra Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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