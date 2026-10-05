Bartın'da 1 kişi kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti
Bartın'da kestane toplamak için gittiği ormanda rahatsızlanan kişi ölü bulundu.
Bartın'da kestane toplamak için gittiği ormanda rahatsızlanan kişi ölü bulundu.
Bakraçboz köyünde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş (61), cep telefonuyla ailesini arayarak rahatsızlandığını söyledi. Bir süre sonra Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı köye yaklaşık 3 kilometre mesafede hareketsiz halde buldu.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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