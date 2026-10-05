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        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da 1 kişi kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

        Bartın'da 1 kişi kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

        Bartın'da kestane toplamak için gittiği ormanda rahatsızlanan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Bartın'da 1 kişi kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

        Bartın'da kestane toplamak için gittiği ormanda rahatsızlanan kişi ölü bulundu.

        Bakraçboz köyünde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş (61), cep telefonuyla ailesini arayarak rahatsızlandığını söyledi. Bir süre sonra Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı köye yaklaşık 3 kilometre mesafede hareketsiz halde buldu.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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