Bartın'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında 13 Eylül'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.C.Y, A.D, S.Ç, E.Ç, Ö.Y.K. ve Ş.D. tutuklandı, R.K. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Bartın'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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