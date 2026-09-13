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        Bartın'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Bartın'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez ilçeye bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında 13 Eylül'de çıkan 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.C.Y, A.D, S.Ç, E.Ç, Ö.Y.K. ve Ş.D. tutuklandı, R.K. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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        - Olay

        Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında 13 Eylül'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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